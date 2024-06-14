Тренер розповів, чому вага не зменшується при правильному харчуванні і спорті

Під час регулярних тренувань та дієт можна спостерігати, як цифри на вагах зменшуються. Але в один момент вага довго залишається на одному рівні. Цьому є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попко.

Чому вага довго не зменшується

За словами експерта, це може статись, якщо немає дефіциту калорій. Все тому, що організм є дуже адаптивним

"Можна порахувати чітко, скільки калорій ми спожили, але вам ніхто не розрахує скільки калорій ви на основний обмін і на різну активність" - йдеться у повідомленні.

Тренер зазначив, що є такий метод, який називається подвійне маркування води. Тобто ви випиваєте воду, в яку додають різні ізотопи. Сечу здаєте на аналіз і вимірюєте, скільки цих ізотопів було і скільки стало. Тоді можна вирахувати, скільки кілокалорій ви потратили.

Але ця цифра є змінною з часом, адже організм адаптується. На початку свого шляху без тренування ви спалювали 500 калорій, а через 8-9 місяців 10, але виконуєте те саме тренування, хоча калорій втрачаєте мало.

Тоді організм починає в процесі економії калорій на дефіциті економити на всьому чому тільки може. Доходить навіть до того, що навіть можуть зменшуватись внутрішні органи.

Як вирішити проблему

Юрій Попоко назвав вихід з ситуації - зменшити калорійність меню на 100 кілокалорій. Через тиждень потрібно виміряти параметри. Якщо вага не зменшується, то зменшити меню ще на 100 кілокалорій.

Так потрібно робити, доки вага не зрушиться.

Якщо такий спосіб не допомагає, то на тиджень-два потрібно забути про дієту і їсти скільки хочете. Тоді через кілька тижнів знову потрібно зробити дефіцит калорій.

Тоді вага повинні зрушитись - організм повинен відійти від стресу.

Які вправи допомагають схуднути

Кардіотренування, такі як біг дозволяють спалити більше калорій під час виконання вправ. Силові тренування допомагають спалювати калорії постійно протягом дня.

Ці види тренувань необхідно комбінувати. Крім того, деякі корисні звички допоможуть постійно бути в формі і спалювати калорії просто по дорозі на роботу або додому - піднімайся по сходах, а не в ліфті, виходь з автобуса на одну-дві зупинки раніше.