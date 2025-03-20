Як їсти бургери і не товстіти: розкрито головні секрети

Любите бургери, але боїтеся зайвих кілограмів? Виявляється, можна насолоджуватися улюбленим фастфудом і при цьому залишатися у формі.

Як їсти бургер і не нашкодити ні здоров’ю, ні фігурі? Як правильно поєднувати інгредієнти? Що враховувати при виборі страви? Відповіді на ці питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Обирайте правильне м'ясо

Вибирайте нежирне м’ясо, таке як куряча грудка, індичка або нежирна яловичина (наприклад, філе). У цих варіантах менше жиру, ніж у звичній для бургерів свинині.

Розгляньте вегетаріанські або веганські гамбургери з бобових, тофу або кіноа. Ці варіанти зазвичай містять менше насичених жирів і багаті клітковиною.

Вибирайте здоровий хліб

Поміняйте білий хліб на цільнозерновий або житній. Ці сорти хліба більш поживні та містять більше клітковини, що допомагає довше залишатися ситими. Щоб ще більше знизити калорійність, ви можете загорнути гамбургер у листя салату замість хліба.

Додайте свіжі овочі

Додайте різні свіжі овочі, такі як салат, помідори, цибуля, солоні огірки та авокадо. Вони не тільки забезпечують поживними речовинами та клітковиною, але й додають вашому гамбургеру об’єм без зайвих калорій.

Слідкуйте за соусами

Уникайте вершкових соусів і вибирайте більш легкі варіанти, такі як гірчиця, нежирний йогуртовий соус або гуакамоле замість майонезу.

Якщо ви вирішите використовувати висококалорійні заправки, використовуйте їх у помірних кількостях, щоб не додати занадто багато калорій.

Правильні додатки

Замість картоплі фрі подумайте про те, щоб доповнити гамбургер свіжим салатом, овочами, приготованими на пару, або смаженою солодкою картоплею. Якщо вам дуже хочеться картоплі фрі, виберіть невелику порцію або поділіться з кимось.

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