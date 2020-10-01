Шлет с небес тепло своего сердца: трогательная история жизни погибшего курсанта с Ан-26

В катастрофе Ан-26 в Чугуеве погиб курсант Андрей Роспотнюк (коллаж: РБК-Украина)

Близкие погибшего курсанта Андрея Роспотнюка рассказали, как молодой авиатор любил небо

Авиакатастрофа в Чугуеве забрала жизнь 26 из 27 человек, находившихся на борту самолета Ан-26. Среди погибших был курсант Андрей Роспотнюк, который около месяца назад отметил свое 21-летие.

Парень решил стать авиатором и продолжить семейную традицию, переняв "эстафету" от своей мамы. Она проходила службу и служит до сих пор в авиационной бригаде тактической авиации ПВК "Центр". Об этом передает АрміяInform.

Андрей после окончания 9 класса переехал из родного Миргорода в Чернигов, где поступил в лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Как рассказывают командиры, будущий летчик имел успехи в овладении знаниями и навыками военного дела, а свой талант и совесть парень направил именно на профильные предметы, чтобы вступить в Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

И вот в июле 2017 года Роспотнюк с гордостью надел униформу курсанта.

"Когда Андрей приезжал в отпуск домой, то заряжал всех своей энергетикой и позитивом", - говорит его бывшая одноклассница Ирина.

Девушка помнит курсанта веселым и общительным, который всегда находил нужные слова для поддержки и был готов без колебаний прийти на помощь в трудную минуту.

"О своей будущей профессии рассказывал с восторгом, а небо любил, как девушку", - добавила Ирина.

По воспоминаниям друзей детства и соседей, Андрей запомнился им как живой и любознательный мальчик.

"Он очень рано повзрослел. Хотя и воспитывала его мама Ольга Степановна, но главным авторитетом для парня был его дедушка Юрий Петрович. От него Андрей принял целеустремленность и добросовестность, дисциплинированность и острое чувство справедливости", - рассказала пани Наталья, жительница дома, где прошло детство Роспотнюка.

Родные и друзья молодого курсанта называют его надежным и настоящим. Близкие Андрея говорят в эти скорбные дни в память по юноше это не огонек свечи горит, а он с небес посылает каждому из нас тепло своего сердца.

"Он остался верен мечте до последнего мгновения жизни. Не изменит курсант Андрей Роспотнюк ей и на небесах", - говорится в материале.

Андрей Роспотнюк (фото: armyinform.com.ua)

Ранее сообщалось, что дочка погибшего штурмана Ан-26 не может пойти в школу, потому что вдову летчика унижают.

Напомним, что в Харькове простились с Виталием Ольховым, который выжил в момент катастрофы, но умер на утро 26 сентября от страшных ожогов 90 процентов тела.