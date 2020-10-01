Дочка погибшего штурмана А-26 не может пойти в школу: вдову летчика унижают

С дочкой погибшего в катастрофе Ан-26 произошел скандал (коллаж РБК-Украина)

Дочку погибшего в Чугуеве штурмана не хотели принимать в лицей

Авиакатастрофа в Чугуеве забрала жизнь 26 человек. В ней потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В числе погибших был и 28-летний штурман Алексей Остапенко. Сейчас его жена Лена с дочерью Лизой попали в неприятную ситуацию. После смерти летчика мать и дочь решили переехать в Харьков, к родителям Лены. До этого семья жила в Чугуеве.

По словам Лены, 7-летняя Лиза в Чугуеве училась в хорошей школе, занималась английским, ходила на кембриджские курсы. Они с мужем очень хотели, чтобы девочка получала хорошее образование и потом училась заграницей. В Харькове они выбрали лицей "Освіта", так как он находится недалеко от их дома.

Вдова штурмана пришла в учебное заведение и представилась, она рассказала об их истории. Также она отметила, что девочке лучше учиться в школе, чем смотреть дома на мамины слезы. В лицее вдову приняли недружелюбно и сказали, что сейчас мест нет. К тому же, пришли они посреди года.

"Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – рассказала "Обозревателю" вдова погибшего штурмана.

Интересно, что в лицее сейчас все отрицают. Они говорят, что все это фантазии мамы ребенка и ничего такого они не говорили. Уверяют, что гимназия переполнена и они не могут брать сейчас дополнительных учеников.

Лена вспоминает, как тяжело работал ее муж Алексей. Ему могли позвонить в любое время дня и ночи и она собирала ему сумку с вещами. Они мечтали о втором ребенке. Погибший муж хорошо зарабатывал, Лена не работала и мечтала о втором малыше, но жизнь распорядилась иначе.

Как мы ранее писали, дочка штурмана писала папе СМС за минуту до трагедии.