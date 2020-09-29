В Харькове попрощались с погибшим в катастрофе Ан-26: фото и видео

В Харькове хоронят погибших в Чугуеве (фото: Алексей Кучер)

В Харькове простились с Виталием Вильховым, который умер после авиакатастрофы в Чугуеве

В Харькове простились с погибшим в авиакатастрофе в Чугуеве Виталием Вильховым. Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба получил 90% ожогов тела и умер в реанимации 26 сентября - на следующее утро после крушения Ан-26.

Церемония прощания проходила на Мемориале Славы в 9:00, рассказал в Telegram глава Харьковской ОДА Алексей Кучер.

Вильховый Виталий Богданович родился 27 июня 2000 года, он был солдатам военной службы по контракту. В тот день 20-летний парень стал одним из 20-ти курсантов, которые совершали учебный полет. В 20:45 самолет Ан-26Ш, бортовой номер 76 зашел на аварийную посадку и упал всего в километре от аэродрома.

Прощание с Виталием Вильховым (фото из соцсетей)

Виталия пытался спасти из огня его товарищ Вячеслав Золочевский. Парня накрыло фюзеляжем в момент аварии, что и спасло ему жизнь.

Проститься с погибшим пришли курсанты университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, руководство университета, харьковчане.

Дивіться прощання із загиблим в авіакатастрофі під Харковом курсантом Віталієм Вільховим Із загиблим львів'янином Віталієм Вільховим, який став жертвою авіатрощі Ан-26 поблизу Чугуєва, сьогодні, 29 вересня, прощаються у Харкові. Курсанту вдалося вижити у жахливій аварії, утім, на жаль, він помер від опіків у лікарні наступного дня після падіння літака. Опубліковано ТСН Понеділок, 28 вересня 2020 р.

В Харькове простились с погибшим в катастрофе Ан-26 Виталием Вильховым (видео: ТСН)

Врачи говорят, что при 90% ожогов у парня не оставалось ни единого органа и системы, которые не были поражены. Шансы на выживание несмотря на молодой возраст были мизерными. В последние минуты жизни к нему пустили маму.

Всего в тот день погибло 26 человек: 19 курсантов и 7 человек экипажа и старшего командования.

Ранее мы писали про новую версию крушения Ан-26 с курсантами, о которой молчит следствие.