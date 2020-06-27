Шквалы с грозами и жара до +41: погода в июле удивит украинцев

Погода в Украине в июле (фото: pixabay.com)

Синоптики дали прогноз погоды на конец июня и весь июль в Украине

Погода в Украине в последние дни июня принесет грозы и сильные дожди, которые будут чередоваться с ясными солнечными и жаркими днями. А вот в прогнозе на июль синоптики предупреждают об усилении подобных "контрастов" - второй месяц лета может стать самым теплым в году с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Согласно краткой климатической характеристикой июля, средняя месячная температура воздуха составит около +17... +22 градусов. Об этом передали на сайте Укргидрометцентра.

При этом пиком жары называют до +39,7 градуса. Абсолютные максимумы температуры ожидаются в июле в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях: местами в июле будет +40... +41 градус.

Что касается обеспокоенности относительно риска затоплений в регионах, то специалисты называют среднее месячное количество осадков в целом по стране 29-102 мм, а на западе Украины - в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - ожидается 103-184 мм.

Под ливнями придется мокнуть всем украинцам до конца июня, но ореол дождей будет проходить с Запада и дальше на всю территорию страны постепенно - в течение нескольких дней.

В то же время температура воздуха будет высокая, и даже ночью будет довольно тепло.

В субботу 27 июня грозы и дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Чуть поморосит также под Сумами и Полтавой. В остальных регионах будет господствовать ясная погода без осадков.

В северных и центральных областях температура воздуха днем составит +27... +30 градусов. На Западе столбики термометров будут варьироваться в пределах +26... +28 градусов. В восточных регионах температура поднимется до +27...+28 градусов. На юге ожидается до +27...+30 градусов.

В воскресенье 28 июня большая часть украинцев встретят День Конституции с зонтиками - грозовые дожди распространятся почти на всю территорию страны, а сухо будет только в восточных и южных областях.

В понедельник 29 июня "просохнет" только Центр плюс Одесская и Николаевские области, а во всех остальных регионах, включая временно оккупированную Автономную республику Крым, будет лить и греметь.

Во вторник 30 июня дождливая погода сместится на северную часть Украины, а также на Восток, часть западных регионов, Крым и Винницкую область. Таким образом Закарпатье, Прикарпатье, Буковина и Львовщина получат день передышки без гроз и ливней.

Напомним, что синоптик предупредила о непогоде в праздничные выходные в ряде регионов и рассказала, что Украину накроет грозами, шквалами и градом.

Ранее мы писали о том, что синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на 2020 год и предупредили, что грозы и смерчи будут все лето.

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Автор: Владимир Костырин