Украину накроет грозами, шквалами и градом: какие регионы пострадают от непогоды

Погода в Украине (Фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных огорчит жителей нескольких регионов

Погода в Украине на праздничных выходных будет неблагоприятная во многих областях страны. В нескольких областях ожидаются грозы, ливни, шквальный ветер и даже град.

Сильнее всего непогода захватит западные области страны. Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, возможны шквалы, грозы, ливни и град.

"Начнем с западных областей. Понятно, почему. 27-28 июня там пройдут местами кратковременные дожди и грозы. В воскресенье в Карпатах – большая вероятность, могут возникать шквалы и град, кроме гроз и ливней. Температура воздуха на Западе на протяжении субботы и на День Конституции +23 +28 градусов", - предупредила синоптик.

Карта погоды

По прогнозу Диденко, в субботу в большинстве областей будет преобладать сухая погода, грозы пройдут в Сумской и Полтавской области.

"В большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Есть шансы для локальных дождей с грозами в Сумской и Полтавской областях. И все", - отметила синоптик.

В воскресенье, на День Конституции, погода снова начнет портиться и грозы пройдут в западных, северных и частично в центральных областях страны.

"Воскресенье, День Конституции. Антициклон Ulz уйдет из-за влияния атлантического циклона Sylvia. Поэтому в западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. Температура воздуха +26 +32 градуса", - написала Диденко.

Карта погоды

В Киеве сухо будет только в субботу, а в воскресенье также ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха в субботу составит +28 +30 градусов, в воскресенье днем до +30, а после дождя – до +25 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль.

А также рассказывали о том, что в Украину вернется жара, но грозы не отступят.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова