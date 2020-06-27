Шквали з грозами та спека до +41: погода в липні здивує українців

Погода в Україні в липні (фото: pixabay.com)

Синоптики дали прогноз погоди на кінець червня і весь липень в Україні

Погода в Україні в останні дні червня принесе грози та сильні дощі, які будуть чергуватися з ясними сонячними і спекотними днями. А ось у прогнозі на липень синоптики попереджають про посилення подібних "контрастів" - другий місяць літа може стати найтеплішим в році з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та спекотними посушливими періодами.

Згідно з короткою кліматичною характеристикою липня, середня місячна температура повітря складе близько +17... +22 градусів. Про це передали на сайті Укргідрометцентру.

При цьому піком спеки називають до +39,7 градуси. Абсолютні максимуми температури очікуються в липні в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях: місцями в липні буде +40... +41 градус.

Що стосується стурбованості щодо ризику затоплень в регіонах, то фахівці називають середню місячну кількість опадів в цілому по країні 29-102 мм, а на заході України - в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській і Хмельницькій областях - очікується 103-184 мм.

Під зливами доведеться мокнути всім українцям до кінця червня, але ореол дощів буде проходити з Заходу і далі на всю територію країни поступово - протягом кількох днів.

Водночас температура повітря висока, і навіть вночі буде досить тепло.

В суботу 27 червня грози та дощі очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Трохи дощитиме також під Сумами та Полтавою. В інших регіонах пануватиме ясна погода без опадів.

В північних та центральних областях температура повітря вдень становитиме +27... +30 градусів. На Заході стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +26... +28 градусів. У східних регіонах температура підніметься до +27...+28 градусів. На півдні очікується до +27...+30 градусів.

У неділю 28 червня більшість українців зустрінуть День Конституції з парасольками - грозові дощі поширяться майже на всю територію країни, а сухо буде тільки в східних і південних областях.

В понеділок 29 червня "просохне" тільки Центр плюс Одеська та Миколаївська області, а у всіх інших регіонах, включаючи тимчасово окуповану Автономну республіку Крим, буде лити та гриміти.

У вівторок 30 червня дощова погода зміститься на північну частину України, а також на Схід, частину західних регіонів, Крим і Вінницьку область. Таким чином Закарпаття, Прикарпаття, Буковина і Львівщина отримають день перепочинку без гроз і злив.

Нагадаємо, що синоптик попередила про негоду у святкові вихідні в кількох регіонах і розповіла, що Україну накриє грозами, шквалами та градом.

Раніше ми писали про те, що синоптики налякали українців прогнозом погоди на 2020 рік і попередили, що грози та смерчі будуть все літо.

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Автор: Володимир Костирін