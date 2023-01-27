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Школярі у Броварах, які рятували дітей у садочку після авіакатастрофи, отримали нагороди (фото)

Фото: старшокласників із Броварів нагородили за допомогу у порятунку дітей після падіння вертольота на садочок (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

Учні Броварської школи, які у перші хвилини після трагічної авіакатастрофи 18 січня на території дитсадка допомагали рятувати малюків, були відзначені нагородами.

Про нагородження чотирьох відважних старшокласників 27 січня розповіли у прес-службі ДСНС України.

У день аварії вертольота EC 225 LP, внаслідок чого загинули 14 людей, підлітки Андрій Даценко, Антон Прищепа, Віктор Комісаров та Гліб Касьян були одними з перших, хто кинувся на допомогу постраждалим. Старшокласники переносили дітей із садка у безпечне місце - подалі від полум'я після вибуху вертольота та уламків.

Відважних старшокласників із Броварів було нагороджено за допомогу, надану одразу після авіааварії 18 січня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники наголосили, що мужні школярі без роздумів кинулися на допомогу та робили все, що могли.

Старшокласники заспокоювали дітей, надавали їм потрібну допомогу, а також розшукували батьків малюків.

Нагородження школярів із Броварів, які кинулися на допомогу після авіакатастрофи на території садка 18 січня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Хлопці, ми вдячні вам за допомогу і хочеться сподіватися, що в майбутньому ви зможете рятувати людей вже на професійному рівні", - сказав начальник Головного управління ДСНС Київської області Анатолій Мусієвич під час нагородження.

Також головний рятувальник Київщини додав, що двері їхніх навчальних закладів завжди відчинені для юних героїв.

Старшокласники з Броварів Андрій Даценко, Антон Прищепа, Віктор Комісаров та Гліб Касьян, які допомагали рятувати дітей після аварії вертольота 18 січня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Українці захоплюються хоробрим вчинком школярів

У коментарях до публікації в мережі українці захоплюються вчинком старшокласників, дякують їм за хоробрість, а також батькам школярів, які виховали синів справжніми героями.

  • Молодці, хлопці не розгубилися, а вчасно надали допомогу та врятували людські життя! Пишаємось! Вдячність батькам за таких Героїв!
  • Вдячна батькам за виховання, вчителям за розвиток, а вами, дорогі, пишаюся! За вами майбутнє!
  • Молоді хлопці. Батьки можуть пишатися своїми синами. Сміливі та добрі.
  • Гордість наша! Молодці! Дорослі в такому шоці губляться, а діти впоралися! Велика вдячність батькам за виховання! Переможемо однозначно!
  • Молодці хлопці, виявили мужність і не розгубилися!

Авіакатастрофа у Броварах

Вранці 18 січня в Броварах на дитячий садок упав гелікоптер, на борту якого знаходилося керівництво МВС, включаючи міністра Дениса Монастирського.

Загалом загинули 14 людей, з них одна дитина - дівчинка. Також через авіакатастрофу постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.

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Наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота або навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Додамо, що в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв скоріше встановити причини трагедії.

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