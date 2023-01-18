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Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування обставин падіння гелікоптера у Броварах

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Середа 18 січня 2023 11:31
Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування обставин падіння гелікоптера у Броварах Фото: Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування обставин падіння гелікоптера у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні створять спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин падіння гелікоптера у Броварах, внаслідок чого загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - написав він.

Він нагадав, що внаслідок аварії загинуло щонайменше 18 людей, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають усі можливі версії падіння вертольота у Броварах.

Додамо, що керівництво МВС направлялося в одну з "гарячих" точок України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у Броварах розбився вертоліт ДСНС французького виробництва Super Puma.

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Бровари Денис Шмигаль Денис Монастирський
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