Школьники в Броварах, которые спасали детей в садике после авиакатастрофы, получили награды (фото)

В день крушения вертолета EC 225 LP, в результате чего погибли 14 человек, подростки Андрей Даценко, Антон Прищепа, Виктор Комиссаров и Глеб Касьян были одними из первых, кто бросился на помощь пострадавшим. Старшеклассники переносили детей из садика в безопасное место - подальше от пламени после взрыва вертолета и обломков.

Отважные старшеклассники из Броваров были награждены за помощь, оказанную сразу после авиакрушения 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели отметили, что мужественные школьники без раздумий бросились на помощь и делали все, что могли.

Старшеклассники успокаивали детей, оказывали им необходимую помощь, а также разыскивали родителей малышей.

Награждение школьников из Броваров, которые бросились на помощь после авиакатастрофы на территории садика 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Ребята, мы благодарны вам за помощь и хочется надеяться, что в будущем вы сможете спасать людей уже на профессиональном уровне", - сказал начальник Главного управления ГСЧС Киевской области Анатолий Мусиевич во время награждения.

Также главный спасатель Киевщины добавил, что двери их учебных заведений всегда открыты для юных героев.

Старшеклассники из Броваров Андрей Даценко, Антон Прищепа, Виктор Комиссаров и Глеб Касьян, которые помогали спасать детей после крушения вертолета 18 января (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Украинцы восхищаются храбрым поступком школьников

В комментариях к публикации в сети украинцы восхищаются поступком старшеклассников, благодарят их за храбрость, а также - родителей школьников, которые воспитали сыновей настоящими героями.

Молодцы, ребята не растерялись, а вовремя оказали помощь и спасли человеческие жизни! Гордимся! Благодарность родителям за таких Героев!

Благодарна родителям за воспитание, учителям за развитие, а вами, дорогие, горжусь! За вами будущее!

Молоды ребята. Родители могут гордиться своими сыновьями. Смелые и добрые.

Гордость наша!!! Молодцы! Взрослые в таком шоке теряются, а дети справились! Большая благодарность родителям за воспитание!!! Победим однозначно!!!

Молодцы ребята, проявили мужество и не растерялись!

Авиакатастрофа в Броварах

Утром 18 января в Броварах на детский садик упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Всего погибли 14 человек, из них один ребенок - девочка. Также из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

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В настоящее время СБУ рассматривает 3 версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Также правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.