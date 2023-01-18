СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера в Броварах: подробиці

Служба безпеки України розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається три версії авіакатастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з попередніми даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей.

Зазначається, що СБУ розглядає декілька версій трагедії, а саме:

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

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