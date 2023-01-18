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СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера в Броварах: подробиці

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Середа 18 січня 2023 13:12
СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера в Броварах: подробиці Фото: СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера в Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається три версії авіакатастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що СБУ розглядає декілька версій трагедії, а саме:

  • порушення правил польоту
  • технічна несправність гелікоптера;
  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи, аби встановити усі причинно-наслідкові зв'язки й деталі авіакатастрофи.

Згідно з попередніми даними, внаслідок трагедії загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці авіакатастрофи у Броварах, внаслідок якої загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

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