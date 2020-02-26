В школы Украины могут вернуть русский язык: кому это надо

Русский язык хотят вернуть в школы Украины (фото: коллаж РБК-Украина)

В школах Украины может появиться русский язык

Русский язык хотят вернуть в украинские школы после недавнего предложения разрешить в Раде выступления на русском языке. Депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин подали в Раду изменения в соответствующий законопроект.

В тексте законопроекта "Об образовании" предлагается вернуть право получать в полном объеме образование на родном языке не только коренным народам, к которым в Украине относят только крымскотатарский народ, но и всем национальным меньшинствам.

Стоит отметить, что речь идет не только о среднем образовании, но и о высшем. Кроме того, в документе призывается к тому, чтобы государство способствовало изучению языков международного общения, прежде всего это касается английского и русского языков.

При этом ранее в законе говорилось только об английском языке, а русский уже потом дополнили. Также предлагается, чтобы частные образовательные учреждения могли сами выбирать язык обучения.

Напомним, что в Украине обучение на языках национальных меньшинств должно было быть ликвидировано с 1 сентября 2020 года, а для языков Евросоюза с 1 сентября 2023 года.

В принятом 16 января 2020 года законе о среднем образовании позволяется преподавать предметы на родном языке нацменьшинств, но не более 20% часов в неделю.

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