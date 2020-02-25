Нардепы предлагают разрешить в Раде выступления на русском языке

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Соответствующий проект закона зарегистрирован 18 февраля 2020 года

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатами выступать в ВР на русском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект, опубликованный на сайте ВР.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции “Слуга народа” Максим Бужанский и от фракции “Оппозиционная платформа - За Життя” Олег Волошин.

Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины зарегистрирован 18 февраля 2020 года под номером 3084.

"В статье 10 Конституции Украины установлено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. В статье 2 регламента Верховной рады Украины установлено, что языком работы Верховной рады является государственный язык”, - говорится в сообщении.

При этом, авторы законопроекта заявляют, что "в регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы по свободному развитию, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Отметим, во фракции "Слуга народа" РБК-Украина отметили, что законопроект может не найти поддержки в парламенте.

"Этот законопроект это личная инициатива Максима Бужанского... Я не поддерживаю, но за всю фракцию пока не могу сказать", - сообщил РБК-Украина источник в СН.

Также источник отметил, что на фракции данный законопроект пока не обсуждался.

Напомним, на протяжении 2020 года в Верховной раде планируют работать над изменениями в Конституцию, а также принять ряд новых кодексов. Среди приоритетов деятельности парламента на 2020 год является принятие 6 кодексов: медицинского кодекса, цифровой кодекса Украины, кодекса об административных процедурах, кодекс судопроизводства Украины, кодекса электронных коммуникаций и кодекса об админпроступках.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде согласовать Бюджетный кодекс с законом об уголовных проступках.