Без работы останется 70 тысяч учителей: педагогам приготовили неприятный сюрприз

Учителей в Украине будут увольнять (коллаж РБК-Украина)

Увольнять будут учителей-пенсионеров

Учителей в Украине будут увольнять и нанимать заново. Вместо ранее существовавшей системы бессрочных договоров с педагогами, власти намерены ввести срочные контракты на один-три года. Об этом говорится в требовании закона "О среднем общем образовании", который парламент принял в середине января.

Законопроект, принятый в январе 2020 подразумевает увольнение учителей, которые уже вышли на пенсию, но продолжают работать. Правда есть и плюсы – они смогут продолжить работать, но уже по контракту, который придется продлевать. С учителями, которые получают пенсию и продолжают работать, перезаключат договоры до 1 июля.

Ввиду нововведений более 70 тысяч учителей по всей Украине временно окажутся без работы, заявили в Профсоюзе работников образования и науки. Профсоюз также выступил за отмену этого пункта в законе. Об этом пишет "Сегодня".

"Доля учителей пенсионного возраста составляет примерно 16%, а в отдельных регионах – 30%. Такой значительный процент вызван низким уровнем зарплат и мизерной пенсией, размер которой составляет 2,5-3 тыс. грн, что заставляет учителей вместо отдыха работать и отдавать свои знания и опыт ученикам, младшим коллегам. Такие требования (перезаключение договоров. – Ред.) приведут к коллапсу в школах, когда не будет кому вести соответствующие предметы через конституциональные увольнения учителей и унизительные условия сроком на год", – говорится в заявлении Профсоюза к президенту.

Учителей действительно уволят, согласно закону. Однако с ними одновременно заключат другой трудовой договор. Вместо бессрочного – срочный на год. По истечении срока контракт могут перезаключить заново на больший срок – до трех лет. Это будет решать директор школы.

"В случае несогласия продолжения трудовых отношений на условиях срочного трудового договора педагоги, которым выплачивается пенсия по возрасту, увольняются", – говорится в законе.

В этом году учителей смогут уволить, если они сами откажутся подписывать новый трудовой договор.

Заместитель министра образования Любомира Мандзий говорит, что одна из целей закона – дать возможность молодежи получить работу в школе.

"Проект Закона Украины "О полном общем среднем образовании" предусматривает перевод на контракты, а не увольнение всех педагогических сотрудников учреждений общего среднего образования, которым выплачивается пенсия по возрасту. Законная цель – создать более сбалансированную возрастную структуру школы, что облегчает доступ молодых учителей к профессии", – отметила Любомира Мандзий.

К слову, это не единственная норма закона, которая вызвала споры. В требовании закона "О среднем общем образовании" также говорится, что санаторные школы прекращают набор учеников. А лицеи заменят старшую школу – 10-11 (12) классы. Но создавать их смогут только в городах с населением более 50 тыс. человек.