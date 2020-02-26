У школи України можуть повернути російську мову: кому це треба

Російську мову хочуть повернути в школи України (фото: колаж РБК-Україна)

У школах України може з'явитися російська мова

Російську мову хочуть повернути в українські школи після недавньої пропозиції дозволити в Раді виступи російською мовою. Депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський та "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин подали в Раду зміни у відповідний законопроект.

В тексті законопроекту "Про освіту" пропонується повернути право отримувати в повному обсязі освіту рідною мовою не тільки корінним народам, до яких в Україні відносять тільки кримськотатарський народ, але і всім національним меншинам.

Варто зазначити, що мова йде не тільки про середню освіту, але і про вищу. Крім того, в документі закликається до того, щоб держава сприяла вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед це стосується англійської та російської мов.

При цьому раніше в законі говорилося тільки про англійською мовою, а російську вже потім доповнили. Також пропонується, щоб приватні освітні установи могли самі вибирати мову навчання.

Нагадаємо, що в Україні навчання мовами національних меншин повинно було бути ліквідовано з 1 вересня 2020 року, а для мов Євросоюзу з 1 вересня 2023 року.

У прийнятому 16 січня 2020 року законі про середню освіту дозволяється викладати предмети рідною мовою нацменшин, але не більше 20% годин на тиждень.

Раніше ми писали про те, що педагогам приготували неприємний сюрприз. Замість системи безстрокових договорів з учителями, яка працювала раніше, влада хоче ввести строкові контракти на 1-3 роки.