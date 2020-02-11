Школы будут закрывать: министр образования рассказала кого это коснется

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что часть сельских школ придется закрыть, так как в них учится очень мало детей. Одновременно с этим, она отметила, что есть регионы, где нет возможности подвозить школьников в опорные учебные заведение.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, Анна Новосад заявила, что малокомплектные школы не будут закрывать в тех областях, где очень низкая плотность населения и нет возможности организовать развозку детей к другим учебным заведениям.

Во время рабочего визита в Черниговскую область министр отметила, что есть местности с очень небольшим количеством людей. В таких регионах, по словам Новосад, будут применять определенные корректирующие подходы для финансирования образования.

"Мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них – заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае этой области это не результат неэффективности, потому что закрыто очень много школ. Здесь просто физически мало людей: есть районы, где живут 7 человек на 1 квадратный километр. Расстояния между маленькими школами такие, что вы физически не сможете возить учеников. Мы должны учитывать, что в Украине есть такие регионы и применить к ним корректирующие коэффициенты при финансировании", - подчеркнула Новосад.

Она добавила, что основной вызов для таких школ – это качество образования.