В украинских школах введут новую должность: как это поможет детям

В украинских школах появится новая должность (фото: kobu.kiev.ua)

В украинских школах появятся помощники, которые помогут ученикам сделать сложный выбор

В украинских школах в скором времени может появиться новая должность - карьерный советник. Об этом заявила Министр образования Анна Новосад. Зачем это нужно, и какие функции будет выполнять этот человек - в материале Styler.

Так, на сегодняшний день одной из важных проблем украинского образования является отсутствие профориентации у старшеклассников. Заканчивая школу, большинство подростков не представляют, чем они хотят заниматься в жизни. В результате мы имеем массу студентов юристов и экономистов, которые не могут потом трудоустроиться.

Анна Новосад говорит, что будущие абитуриенты должны еще в школе понимать, какие есть профессии, и что даст им высшее образование, чтобы осознанно выбирать университет и программу, которую будут там осваивать.

"Ведь сейчас у нас по разным причинам, в том числе из-за влияния родителей, ученики очень часто выбирают не то, чем бы хотели заниматься. Потом на первом курсе они осознают, что пошли не туда и тратят свое время", - говорит министр.

Так, неотъемлимой частью образовательной программы должно стать "введение в профессию". В министерстве считают, что начинать нужно уже в 6-9 классе.

"Для этого сделаем сеть карьерных советников. Это может быть один человек на образовательный округ, на несколько школ. Он будет делать профессиональную ориентацию", - заявила Новосад.

При этом рассматривается возможность сотрудничества с потенциальными работодателями. Они могут приходить в школу и рассказывать, к примеру зачем "айтишнику", получающему сейчас 3-4 тысячи долларов, нужна была школьная математика.