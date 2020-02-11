Школи закриватимуть: міністр освіти розповіла кого це торкнеться

Міністр освіти та науки України Анна Новосад повідомила, що частину сільських шкіл доведеться закрити, через те, що в них навчається дуже мало дітей. Одночасно з цим, вона зазначила, що є регіони, де немає можливості підвозити школярів в опорні навчальні заклади.

Як повідомляє прес-служба міністерства освіти, Анна Новосад заявила, що малокомплектні школи не закриватимуть у тих областях, де дуже низька щільність населення і немає можливості організувати підвезення дітей до інших навчальних закладів.

Під час робочого візиту до Чернігівської області міністр зазначила, що є місцевості з дуже невеликою кількістю людей. У таких регіонах, за словами Новосад, будуть застосовувати певні коригувальні підходи для фінансування освіти.

"Ми проїхали 9 шкіл Чернігівської області. Серед них – заклади, де навчаються 42 учні, 40 учнів, що, звичайно, дуже мало. І ми бачимо, що у випадку цієї області це не результат неефективності, тому що дуже багато шкіл закрито. Тут просто фізично мало людей: є райони, де проживають 7 осіб на 1 квадратний кілометр. Відстані між маленькими школами такі, що ви фізично не зможете возити учнів. Ми повинні враховувати, що в Україні є такі регіони та застосувати до них коригувальні коефіцієнти при фінансуванні", - підкреслила Новосад.

Вона додала, що основний виклик для таких шкіл – це якість освіти.