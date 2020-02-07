ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новосад после жалоб на зарплату купила квартиру в Киеве: ответ министра

STYLERПерсоны    07.02.2020 - 21:45
Новосад после жалоб на зарплату купила квартиру в Киеве: ответ министра
Анна Новосад (фото: РБК-Украина)

Анна Новосад прокомментировала покупку квартиры

Анна Новосад после жалоб на "низкую для молодого человека зарплату" купила квартиру в Киеве почти за миллион гривен. Такая информация в СМИ появилась 7 февраля, и министр уже успела прокомментировать разгорающийся скандал. Все подробности - в материале Styler.

Так, у министра обнаружили недвижимость площадью 46,6 квадратных метра в столице. Такие данные появились в электронной декларации Анны Новосад.

Изменения об имущественном состоянии чиновницы были внесены 7 февраля. По данным реестра, министр 3 февраля 2020 года стала владелицей квартиры в новострое.

Новосад после жалоб на зарплату купила квартиру в Киеве: ответ министра

Новосад купила квартиру в Киеве (скрин: public.nazk.gov.ua)

Новосад вскоре после публикации новостей о квартире за миллион поспешила опровергнуть "сенсацию". Министр образования на своей странице в Facebook написала, что она лишь оформила имущественные права на жилье, которое задекларировала еще в 2017 году.

Тогда недвижимость была внесена в раздел "ценные бумаги", а в 2018 году переместилась в "объекты незавершенного строительства".

"Декларирую, как этого требует закон. В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" - написала министр.

Новосад после жалоб на зарплату купила квартиру в Киеве: ответ министра

Новосад прокомментировала приобретение квартиры в Киеве (фото: facebook.com/anja.novosad)

Это поучительная история для нас: Новосад призналась в провале эксперимента В МОН планируют оптимизировать сеть университетов
Новости Украины Анна Новосад
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь