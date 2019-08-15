Школьные каникулы 2019-2020: когда и сколько будут отдыхать ученики

МОН рекомендовало график каникул в украинских школах в новом учебном году
Даты школьных каникул 2019-2010 в каждом учебном заведении руководство определяет самостоятельно. Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней. Минобразования только может рекомендовать соответствующий график.
Первые звонки в школах прозвучат традиционно в первый будний день сентября, который в этом году приходится на 2-е число в понедельник. Хотя до старта учебы осталось две с половиной недели, школьники и их родители уже начали обдумывать и строить планы на осенние каникулы.
В МОН поделились рекомендациями и предложили такой график:
Иллюстративное фото (pixabay.com/Allexsalon)
Отметим, что в школах могут варьировать даты и сдвигать начало или конец каникул, если для этого будет необходимость. Поводом для дополнительных каникул может стать эпидемия гриппа, карантин, значительное ухудшение погодных условий, другие особенности на местах.
По случаю государственных и религиозных праздников для школьников выходными будут следующие дни:
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Напомним, что в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич призвали украинцев сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.
Ранее мы писали о том, как украинцы будут праздновать День Независимости.