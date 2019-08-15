Школьные каникулы 2019-2020: когда и сколько будут отдыхать ученики

Даты школьных каникул 2019-2010 в каждом учебном заведении руководство определяет самостоятельно. Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней. Минобразования только может рекомендовать соответствующий график.

Первые звонки в школах прозвучат традиционно в первый будний день сентября, который в этом году приходится на 2-е число в понедельник. Хотя до старта учебы осталось две с половиной недели, школьники и их родители уже начали обдумывать и строить планы на осенние каникулы.

В МОН поделились рекомендациями и предложили такой график:

для осенних каникул указан период с 28 октября по 3 ноября ,

, для зимних - с 23 декабря по 7 января ,

, весенние каникулы планируют провести с 23 марта по 29 марта ,

, летний и самый длинный и приятный отдых для школьников традиционно продлится с 1 июня по 31 августа.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Allexsalon)

Отметим, что в школах могут варьировать даты и сдвигать начало или конец каникул, если для этого будет необходимость. Поводом для дополнительных каникул может стать эпидемия гриппа, карантин, значительное ухудшение погодных условий, другие особенности на местах.

Какие дополнительные выходные стоит ожидать

По случаю государственных и религиозных праздников для школьников выходными будут следующие дни:

14 октября (понедельник) - День защитника Украины.

(понедельник) - День защитника Украины. 25 декабря (среда) - католическое Рождество.

(среда) - католическое Рождество. 8 марта (воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник 9-го ) - Международный женский день;

(воскресенье, поэтому очевидно выходным днем станет понедельник ) - Международный женский день; 19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники;

(воскресенье и понедельник) - Пасхальные праздники; 1 мая (пятница) - День труда;

(пятница) - День труда; 9 мая (суббота, поэтому наверняка выходной перенесут на понедельник 11 мая) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, что в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич призвали украинцев сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.

Ранее мы писали о том, как украинцы будут праздновать День Независимости.