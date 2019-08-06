Два парада и выходной: как украинцы будут праздновать День Независимости

День Независимости в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

В последнюю неделю лета у украинцев будет дополнительный выходной

День Независимости в Украине отмечается ежегодно 24 августа. В этот раз, праздник будет в субботу, поэтому следующий понедельник, 26 августа, будет официальным выходным днем.

Таким образом перед началом осени украинцы смогут отдохнуть целых три дня - 24, 25 и 26 августа. Кроме того, Кабинет министров предлагает работодателям в пятницу 23 августа сократить рабочий день на один час. Поэтому 23-го банки будут работать до 17:00, а 26-го они будут закрыты.

Всего в последний месяц лета украинцы будут работать 21 день, а отдыхать – 10 дней.

День Независимости в Украине (фото: mvs.gov.ua)

Что касается следующего дополнительного выходного в Украине, то он будет не скоро - 14 октября. Это будет День защитника Украины.

Напомним, что на День независимости правительство задумало не проводить стандартный военный парад, а это будет "Марш достоинства". В праздновании примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который выступит с речью.

День Независимости в Украине (фото: facebook com/ra_vladpromo)

Сначала у президента заявили, что парада не будет, а выделенные деньги пойдут на премии военным, но позже было объявлено, что мероприятие состоится, но в европейском формате, а не в постсоветском, как было раньше.

Стоит отметить, что сторонники экс-президента Петра Порошенко проведут свое мероприятие в День независимости. Это будет "Марш защитников Украины", его участники соберутся в парке имени Шевченко и оттуда уже пойдут на Майдан, а после этого пройдут на Михайловскую площадь, где состоится молебен и концерт.

Ране сообщалось, что в июле у украинцев было максимальное количество рабочих дней.