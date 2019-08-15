Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні

МОН рекомендувало графік канікул в українських школах у новому навчальному році
Дати шкільних канікул 2019-2010 в кожному навчальному закладі керівництво визначає самостійно. Згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Міносвіти тільки може рекомендувати відповідний графік.
Перші дзвінки в школах пролунають традиційно в перший будній день вересня, який цього року припадає на 2-е число в понеділок. Хоча до старту навчання залишилось два з половиною тижні, школярі та їх батьки вже почали обдумувати і будувати плани на осінні канікули.
У МОН поділилися рекомендаціями та запропонували такий графік:
Ілюстративне фото (pixabay.com/Allexsalon)
Зазначимо, що в школах можуть варіювати дати і зрушувати початок або закінчення канікул, якщо для цього буде необхідність. Приводом для додаткових канікул може стати епідемія грипу, карантин, значне погіршення погодних умов, інші особливості на місцях.
З нагоди державних та релігійних свят для школярів вихідними будуть наступні дні:
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Нагадаємо, що в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.
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