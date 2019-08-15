Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні

Дати шкільних канікул 2019-2010 в кожному навчальному закладі керівництво визначає самостійно. Згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Міносвіти тільки може рекомендувати відповідний графік.

Перші дзвінки в школах пролунають традиційно в перший будній день вересня, який цього року припадає на 2-е число в понеділок. Хоча до старту навчання залишилось два з половиною тижні, школярі та їх батьки вже почали обдумувати і будувати плани на осінні канікули.

У МОН поділилися рекомендаціями та запропонували такий графік:

для осінніх канікул вказаний період з 28 жовтня по 3 листопада ,

, для зимових - з 23 грудня по 7 січня ,

, весняні канікули планують провести з 23 березня по 29 березня ,

, літній та найдовший і найприємніший відпочинок для школярів традиційно триватиме з 1 червня по 31 серпня.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Allexsalon)

Зазначимо, що в школах можуть варіювати дати і зрушувати початок або закінчення канікул, якщо для цього буде необхідність. Приводом для додаткових канікул може стати епідемія грипу, карантин, значне погіршення погодних умов, інші особливості на місцях.

Які додаткові вихідні варто очікувати

З нагоди державних та релігійних свят для школярів вихідними будуть наступні дні:

14 жовтня (понеділок) - День захисника України.

(понеділок) - День захисника України. 25 грудня (середа) - католицьке Різдво.

(середа) - католицьке Різдво. 8 березня (неділя, тому очевидно вихідним днем стане понеділок 9-го ) - Міжнародний жіночий день;

(неділя, тому очевидно вихідним днем стане понеділок ) - Міжнародний жіночий день; 19 і 20 квітня (неділя і понеділок) - Великодні свята;

(неділя і понеділок) - Великодні свята; 1 травня (п'ятниця) - День праці;

(п'ятниця) - День праці; 9 травня (субота, тому напевно вихідний перенесуть на понеділок 11 травня) - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, що в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.

Раніше ми писали про те, як українці святкуватимуть День Незалежності.