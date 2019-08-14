Появился график школьных каникул в новом учебном году

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает график каникул

Министерство образования и науки Украины рекомендовало даты школьных каникул в новом учебном году. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно рекомендациям МОН осенние каникулы планируются в период с 28 октября по 3 ноября, зимние - с 23 декабря по 7 января, весенние - с 23 по 29 марта. Летний отдых у школьников продлится с 1 июня по 31 августа.

Дополнительными выходными будут:

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - католическое Рождество;

8 марта - Международный женский день;

19 и 20 апреля - Пасхальные праздники;

1 мая - День труда;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней. Кроме этого, каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает график каникул в школах.

Поводом для дополнительных каникул может стать понижение температуры воздуха на улице более чем до -25. Также запрещается проводить обучение в помещениях, где температура воздуха ниже +18. В случае заболевания более 25% учеников от общего числа, в школе может быть объявлен карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что детям без прививок могут рекомендовать дистанционное образование.

Также, РБК-Украина сообщало, что новый учебный год начнется 2 сентября.