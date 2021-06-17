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Школьница отдала 60 тысяч за "любовный приворот": скандал с гадалкой на Закарпатье

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Мукачево, Четверг 17 июня 2021 15:58
Школьница отдала 60 тысяч за "любовный приворот": скандал с гадалкой на Закарпатье Коллаж РБК-Украина: мошенница в Мукачево обманула несовершеннолетнюю
Автор: Тетяна Самарук

В городе Мукачево Закарпатской области задержали 33-летнюю мошенницу, которая за 60 тыс. грн обещала 17-летней девушке вернуть ее любимого.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Так, в полицию обратился отец потерпевшей несовершеннолетней девушки. Как рассказал мужчина, его дочь выносит из дома деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и другое ценное имущество и отдает все 33-летней женщине.

По данным следствия мошенница пообещала 17-летней девушке вернуть ее парня и за это постоянно требовала денег.

Во время обысков в квартире подозреваемой полиция обнаружила вещи, принадлежащие потерпевшим. Однако, часть женщине уже удалось продать.

В полиции открыли уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве бабушка придумала способ наживаться на посетителях супермаркетов.

Также Киберполиция разоблачила мошенников, которые обманули людей на 3,5 млн гривен.

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