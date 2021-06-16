В Киеве бабушка придумала способ наживаться на посетителях супермаркетов: видео разоблачения
В Киеве пенсионерка придумала способ мошенничества, прося посетителей супермаркета помочь ей оплатить покупки. В итоге за день "работы" пожилая женщина добывает таким образом до тысячи гривен, выданные ей неравнодушными.
Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
"Иду в магазин и вижу - стоит бабушка с телегой и кульками, просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с "Новуса" сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то, что неравнодушные люди дают", - говорится в публикации.
Бабушку снял на телефон один из покупателей, когда та под вечер, предварительно затоварившись таким образом, уехала на такси. Мужчина перед этим "одолжил" пенсионерке 20 гривен по ее просьбе. А позже увидел, как та вызвала транспорт, и умчалась в ночь. Произошло это возле супермаркета Novus на Броварском проспекте, 17.
"То есть вы только что у меня просили 20 гривен, а сейчас на такси садитесь? Это удобно так? Вы так привыкли - одалживать деньги, а потом на такси садиться?" - спрашивал у женщины возмущенный киевлянин.
В ответ женщина, садясь в такси, просто отвечала "да-да", не спорила и не утруждала себя оправданиями, и добавила напоследок: "баба растратилась".
"Ну конечно... Хорошо люди зарабатывают. Почему я так не зарабатываю?" - удивляется мужчина такой наглости.
Видео: в Киеве бабушка в супермаркетах наживается на сочувствующих посетителях, прося оплатить ее покупки
В сети некоторые жители столицы узнали бабушку, и стали делиться собственным опытом общения с ней, только в других магазинах. Также начали приводить другие примеры, когда выпрашивают деньги у прохожих под разным поводом: на бензин, на ремонт, на покупки... Некоторые в комментариях отмечают, что из-за подобных случаев, "ошпарившись" на мошенниках, люди нередко перестают давать деньги другим просителям, которые действительно могут быть в нужде.
- Наверное родственница деда с "поломанным" авто.
- Пусть все видят. Фиг потом ей помогут. Неплохо устроилась.
- Ко мне подходила в Мегамаркете на Олимпийской. В корзине - салями, хурма, виноград…. говорю ей мол - как для попрошайки у нее недешевые продукты и предложил купить что-нибудь попроще... типа хлеба, молока, яиц. На что услышал: "...чтоб ты провалился, жмот".
- Раньше в Сильпо на Червоной руте промышляла.
- Фото их кругом светить нужно. Я так один раз попала, на Васильковской Ой, бензин закончился, хоть на литр дайте. Спрашиваю, что за машина ? Жигуль... Даю 100 грн. Хоть бы спасибо сказал. Через день на том же месте... а я на другой машине, узнал. Просить не стал... говорит, мы уже насобирали... После этого никому не помогаю...
- Ха-ха, она ежедневно в магазине с полным тележкой, хватает молодежь, чтобы ей оплатили. И не ошибается же.
- Раз так попался на своей жалости. Второй раз бабульку эту с пельменями и сардельками отослал искать счастья в другом месте. Кассиры сказали затем, что ее можно на полставки в магазин принимать. Я бы хрен сколько времени выстоял в ее возрасте.
- Вот так! Наши бабушки на такси в булочную ездят!
- Я из-за таких и перестал подавать.
Напомним, что недавно в Киеве разоблачили мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.
Ранее сообщалось, что в Черновцах заметили попрошайку - "ниндзю" с iPhone, и в сети показали фото мошенницы.