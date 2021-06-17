Школярка віддала 60 тисяч за "любовний приворот": скандал з ворожкою на Закарпатті

У місті Мукачево Закарпатської області затримали 33-річну шахрайку, яка за 60 тис. грн обіцяла 17-річній дівчині повернути її коханого.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

Так, до поліції звернувся батько потерпілої неповнолітньої дівчини. Як розповів чоловік, його дочка виносить з дому гроші, ювелірні прикраси, побутову техніку, електроінструменти, телефони, планшет та інше цінне майно та віддає все 33-річній жінці.

За даними слідства шахрайка, пообіцяла 17-річній дівчині повернути її хлопця і за це постійно вимагала грошей.

Під час обшуків у помешканні підозрюваної поліція виявила речі, які належать потерпілим. Однак, частину жінці вже вдалось продати.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.