Киберполиция разоблачила мошенников, обманувших людей на 3,5 млн гривен

Фото: киберполиция (коллаж РБК-Украина)

Мошенники "продавали" в интернете средства противоэпидемической защиты

Киберполиция разоблачила сеть мошенников, которые обманули около 1000 человек на сумму в 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, от преступной деятельности 40 мошенников пострадали около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях. В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты", - говорится в сообщении.

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб Поліцейські встановили, що від злочинної діяльності 40 шахраїв постраждало близько 1000 осіб, яким було завдано шкоду на суму понад 3,5 мільйона гривень. Загалом проведено 56 санкціонованих обшуків у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях. Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. #поліція #новини #безпека #кіберполіція Опубліковано Національна поліція України Субота, 2 травня 2020 р.

Напомним, ранее в Сумах СБУ разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.

Кроме того, силовики предотвратили хищение более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для потребностей донецкого регионального филиала "Укрзализныци".