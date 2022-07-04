Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку

У Чернівцях школярка Софія обстригла довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це на Facebook-сторінці повідомила мама дівчинки Анна Мартин.

За словами жінка, вага зрізаного волосся коштувала п'ять тисяч гривень, ще тисячу додали благодійники.

Виручені гроші передали на покупку тепловізора та дальноміра для одного з підрозділів.

"Наші прекрасні коси відростуть, а наразі потрібно зберегти життя наших воїнів та захисників. І хоч це дуже маленька частинка потрібної суми. Ми віримо в перемогу!" - йдеться у повідомленні.

У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)

У коментарях користувачі здивовані від вчинку дівчинки та пишуть, що батьки правильно виховали дівчину.

Ви молодці, хай вам щастить;

Пишаємось такою красунею;

Справжня патріотка. Заодно дорослішою стала;

Здоров'я та щастя, такою донечкою пишаються батьки. Молодець;

Софійка - молодець! Їй, до речі, з короткою стрижкою гарніше;

Респект та велика повага батькам за таке прекрасне виховання;

Пишаємося Софією та батьками, що таке сонечко виховали.

У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)