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Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку

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Чернівці, Понеділок 04 липня 2022 12:18
Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях школярка Софія обстригла довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Про це на Facebook-сторінці повідомила мама дівчинки Анна Мартин.

За словами жінка, вага зрізаного волосся коштувала п'ять тисяч гривень, ще тисячу додали благодійники.

Виручені гроші передали на покупку тепловізора та дальноміра для одного з підрозділів.

"Наші прекрасні коси відростуть, а наразі потрібно зберегти життя наших воїнів та захисників. І хоч це дуже маленька частинка потрібної суми. Ми віримо в перемогу!" - йдеться у повідомленні.

Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку

У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)

У коментарях користувачі здивовані від вчинку дівчинки та пишуть, що батьки правильно виховали дівчину.

  • Ви молодці, хай вам щастить;
  • Пишаємось такою красунею;
  • Справжня патріотка. Заодно дорослішою стала;
  • Здоров'я та щастя, такою донечкою пишаються батьки. Молодець;
  • Софійка - молодець! Їй, до речі, з короткою стрижкою гарніше;
  • Респект та велика повага батькам за таке прекрасне виховання;
  • Пишаємося Софією та батьками, що таке сонечко виховали.

Школярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинкуШколярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинкуШколярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинкуШколярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинкуШколярка з Чернівців обрізала довге волосся, аби допомогти ЗСУ: фото неймовірного вчинку

У Чернівцях школярка обрізала довге волосся, аби допомогти армії (facebook.com/Анна Мартин)

Додамо, що такі неймовірні вчинки дітей не поодинокі. Раніше 9-річна українка також обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки.

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