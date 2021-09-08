Школьница из Испании пожертвовала своими волосами ради спасения 6-летней львовянки
12-летняя Валерия Насонова, проживающая в городе Бадалони (Испания), пожертвовала своими волосами ради шестилетней Златославы Буняк из Львовщины, которой диагностировали онкологическое заболевание.
Об этом сообщила волонтер Ульяна Флишко.
Валерия тоже родом из Львова, девочка сама вызвалась помочь маленькой землячке. Злата сейчас проходит сложное лечение после диагноза остеосаркома левой бедренной кости. Она нуждается в помощи на дорогостоящее лечение, а еще девочка потеряла все свои волосы из-за курса химиотерапии.
"Мне позвонила знакомая волонтер из Испании и рассказала, что у нее есть девочка Валерия Насонова, которая захотела обрезать свои длинные волосы и передать его в Украину для девочки, что болеет онкологической болезнью и нуждается парики на время лечения", - рассказала волонтер.
Фото: Валерия Насонова и Златослава Буняк (facebook.com/Уляна Флишко)
После того как Ульяна Флишко опубликовала свой пост, нашлись и две мастерицы - Любовь Возняк и Диана Гайворонюк, которые вызвались изготовить парик для девочки.
"Отдельно призываю людей поддержать родителей Златославочки и перевести средства, такие необходимые на спасение девочки!" - пишет волонтер.
Реквизиты мамы девочки Буняк Кристины: 5168755460843606
Ранее мы писали, что второклассница из Шепетовки пожертвовала своими волосами ради спасения онкобольной девочки.