В школе детей Кейт Миддлтон заболели ученики: подозревают коронавирус

Кейт Миддлтон с принцом Уильямом и детьми (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У учеников школы принца Джорджа и принцессы Шарлотты выявлены симптомы, типичные для Covid-19

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма столкнулись с опасностью в школе - несколько учеников после поездки в Северную Италию, где сейчас бушует новый китайский коронавирус, могли заразиться опасной инфекцией.

Речь идет о четырех учениках Томас Баттерси, которые больше не ходят в школу и отправились на карантин - сейчас медики проверяют их анализы и ждут результатов. Как пишут британские СМИ, у двоих учащихся обнаружены схожие симптомы с Covid-19.

Подчеркивается, что в настоящий момент подтвержденных случаев заболевания в школе, где учатся 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта, нет. Об этом передает Standard.co.uk.

Пока детей проверяют медики для установки точного диагноза, администрация учебного заведения выступила с объявлением о карантине.

"Мы очень серьезно относимся к угрозе распространения вируса. Именно поэтому мы точно следуем всем инструкциям правительства, которые относятся к профилактике и выявлению новых случаев заболевания", - говорится в заявлении.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой (Фото: PA)

Также отмечается, что все ученики, у которых были симптомы Covid-19, находятся в своих домах и не смогут вернуться к занятиям до получения результатов анализов.

В Великобритании в многих школах уже приостановлен процесс обучения на неопределенный срок, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Другие временно отправили учеников домой, пока они ожидают оценки.

Так, на британских островах в настоящее время сообщают о 13 случаях коронавируса. 26 февраля на карантин там закрылись две школы, ученики которых побывали в Италии.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон рассказала о чувстве вины перед детьми и дала пару полезных советов родителям. Жена принца Уильяма считает, что эмоциональное благополучие матери напрямую сказывается на ребенке.