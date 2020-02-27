В школі дітей Кейт Міддлтон захворіли учні: підозрюють коронавірус

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та дітьми (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

У учнів школи принца Джорджа і принцеси Шарлотти виявлені симптоми, типові для Covid-19

Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма зіткнулися з небезпекою в школі - кілька учнів після поїздки в Північну Італію, де зараз вирує новий китайський коронавірус, могли заразитися небезпечною інфекцією.

Мова йде про чотирьох учнів Томас Баттерсі, які більше не ходять в школу і відправлені на карантин - зараз медики перевіряють їх аналізи і чекають на результати. Як пишуть британські ЗМІ, у двох учнів виявлені схожі симптоми з Covid-19.

Наголошується, що в даний момент підтверджених випадків захворювання в школі, де навчаються 6-річний принц Джордж і 4-річна принцеса Шарлотта, немає. Про це передає Standard.co.uk.

Поки дітей перевіряють медики для встановлення точного діагнозу, адміністрація навчального закладу виступила з оголошенням про карантин.

"Ми дуже серйозно ставимося до загрози поширення вірусу. Саме тому ми точно дотримуємося всіх інструкцій уряду, які стосуються профілактики та виявленню нових випадків захворювання", - йдеться в заяві.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми Джорджем і Шарлоттою (Фото: PA)

Також зазначається, що всі учні, у яких були симптоми Covid-19, перебувають у своїх будинках і не зможуть повернутися до занять до отримання результатів аналізів.

У Великій Британії в багатьох школах вже припинений процес навчання на невизначений термін, щоб знизити ризик поширення коронавіруса. Інші тимчасово відправили учнів додому, поки вони чекають оцінки.

Так, на британських островах у даний час повідомляють про 13 випадків коронавіруса. 26 лютого на карантин там закрилися дві школи, учні яких побували в Італії.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон розповіла про почуття провини перед дітьми і дала пару корисних порад батькам. Дружина принца Вільяма вважає, що емоційне благополуччя матері безпосередньо позначається на дитині.