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В Британии коронавирус объявили серьезной угрозой для населения

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 10:27
В Британии коронавирус объявили серьезной угрозой для населения
Фото: Мэтт Хэнкок (matt-hancock.com)

Сейчас в Британии зафиксированы четыре случая заболевания коронавирусом

Распространение коронавируса представляет собой серьезную и неизбежную угрозу Британии. Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

Отмечается, что сейчас в Британии зафиксированы четыре случая заболевания. Больных отправили в больницу Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс.

"Распространение или передача нового типа коронавируса представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для здоровья населения, и меры, изложенные в этих правилах, рассматриваются как эффективное средство задержки или предотвращения дальнейшей передачи вируса", - заявил министр.

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, подтверждено более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщило Министерство здравоохранения 9 февраля, гражданин Украины оказался одним из заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу, где не менее 14 дней находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирования коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров В мире число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
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