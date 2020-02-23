Чувство вины преследует постоянно: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон рассказала, что чувствует большую ответственность перед детьми

Кейт Миддлтон рассказала, почему чувствует вину перед детьми и дала пару полезных советов родителям. Герцогиня Кембриджская разоткровенничалась во время интервью с ведущей Джованной Флетчер, передает Daily Mail.

Жена принца Уильяма рассказала, что ее часто тревожит чувство вины за свои действия или слова. Она считает, что эмоциональное благополучие матери напрямую сказывается на ребенке, однако эту истину она поняла не сразу.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Да, безусловно, я все время борюсь с чувством материнской вины. Я думаю, что матери, которые утверждают, что не испытывают его, на самом деле просто врут. Это чувство начинает преследовать с того самого момента, как у вас только появляется ребенок. Наряду с этим я также чувствую огромную ответственность. Я так много узнала за последние несколько лет, что сейчас определенно делала бы все по-другому, даже во время своих беременностей",- призналась Миддлтон.

Герцогиня уверена, что своим детям важно давать максимум внимания, не забывать об их желаниях, а также устраивать совместные походы в парк, чтобы было потом о чем вспомнить.

"Как родители, мы всегда должны помнить, что, несмотря на все сложности, наши дети на всю жизнь запоминают именно такие простейшие моменты. Я стараюсь никогда об этом не забывать", – поделилась она.

Миддлтон считает, что дети не должны находиться в стрессе, даже если всемье какие-то проблемы. Важно отпускать негатив и научиться создавать как можно больше положительных моментов.