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В Британии закрылись две школы, ученики которых ездили в Италию

Новости » В мире     26.02.2020 - 06:42
В Британии закрылись две школы, ученики которых ездили в Италию
Иллюстративное фото (facebook.com/foreignoffice)

Школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом

В городе Норвич в британском графстве Чешир временно закрылась школа, учащиеся которой посетили Италию, где зафиксирован самая большая в Европе вспышка коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cheshire Live.

По словам директора Кренслі-скул, школа не будет работать до конца недели, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Кроме того, дирекция учебного заведения Брин Лиз Акедеми в Нантвиче приняла решение временно прекратить занятия в шестом классе, учащиеся которого вместе с учителями побывали в Италии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендовала школам в Чешире позаботиться, чтобы все ученики и персонал, которые посещали Италию, оставались дома.

Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса в Китае, выросло до 2715 человек. Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксировано 78 064 подтвержденные случаи заражения, из больниц было выписано всего 29 745 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии, где количество погибших увеличилось до 11 человек.

Во Франции и Германии 25 февраля завиксированы два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Как сообщало РБК-Украина, первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, были запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.

Количество жертв коронавируса превысило 2700 человек Во Франции и Германии зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом
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