Президент подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства во вторник подписал соответствующий законопроект №0930

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В частности, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Напомним, 16 января нардепы приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, за него проголосовали 355 нардепов.

Так, в конце мая 2017 года Верховная рада VIII восьмого созыва приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц". Тогда документ поддержали 226 народных депутатов.

Кроме того, в феврале 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что принцип, по которому обеспечивается питание детей в учебных заведениях за государственный счет, будет изменен.