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В школах "ДНР" решили выжить украинский язык: что будет с детьми

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 12:21
В школах "ДНР" решили выжить украинский язык: что будет с детьми
В "ДНР" в школах хотят отказаться от украинского языка (Коллаж РБК-Украина)

В школах оккупированного боевиками Донбасса хотят прекратить изучать украинский язык

На оккупированном Донбассе боевики хотят отказаться от изучения украинского языка в школе. Об этом стало известно из социальных сетей террористов. Там сказано, что по указу Пушилина, украинский язык будет преподаваться в учебных заведениях Донецкой области только факультативно.

"В администрации идет проработка отмены обязательного обучения украинскому языку. После реализации этого проекта (а это произойдет уже в ближайшее время) українська мова в школах "ДНР" будет преподаваться факультативно. То есть по желанию", — написал на своей странице в соцсети главарь оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

В школах &quot;ДНР&quot; решили выжить украинский язык: что будет с детьмиСкриншот

В это время местные жители в соцсетях отмечают, что учителей, которые преподают украинский язык, практически не осталось.

Впрочем, в Донецке считают, что все шло к запрету украинского языка.

"В школах уже с 2015 года на изучение украинского языка был выделен всего один час в неделю. На одной неделе дети учат украинский язык, а на следующей — этот час отводится на украинскую литературу. Вы даже по заголовкам в местных СМИ увидите, как целенаправленно изживали из наших школ украинский язык", —сообщают родители учеников в ОРДО, пишут "Факты".

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