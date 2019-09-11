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В украинской школе засекли учителя-любителя "русского мира": сепаратиста серьезно проучили

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 19:19
В украинской школе засекли учителя-любителя "русского мира": сепаратиста серьезно проучили
Учитель-сепартаист был уволен из школы (Коллаж РБК-Украина)

Преподаватель в украинской школе считал, что "Одесса - это Россия"

В школе под Одессой засекли учителя-любителя "русского мира", который считал, что "Одесса - это Россия". Преподаватель труда Николай Ласница лайкал в соцсетях антиукраинские посты и с удовольствием делал репосты о "героях ДНР". Инцидент произошел в селе Граденицы, куда и наведались активисты, чтобы пообщаться с сепартистом. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Демьян Ганул. Также он опубликовал видео, на котором ведут беседу с "героем".

"Сегодня вместе с Игорем Резуном посетили с. Граденицы, чтобы пообщаться с директором учебного заведения, и посмотреть на виновника нашего путешествия на север области. Николай Ласница - так зовут учителя-сепаратиста, подтвердил, что он действительно полюбил антигосударственные сообщения, но почему он это делал - не понимает", - написал автор поста.

После беседы с директором школы Николая Ласницу уволили, так как такому педагогу не место в учебном заведении.

Видео: Николай Ласница не смог объяснить, почему елал антиукраинские посты (Facebook)

В комментариях пользователи сети осудили учителя и выразили свои эмоции. Люди считают, что таких надо гнать из Украины.

  • Еще много чего ... и живет гнида в Кропивницком...
  • Спасибо вам большое.
  • Хорошо получилось, что уволили, он опасен для детей.
  • Гнать из Украины!

В украинской школе засекли учителя-любителя &quot;русского мира&quot;: сепаратиста серьезно проучилиСкриншот комментариев (Демьян Ганул/Facebook)

Как мы ранее писали, в оккупированном Симферополе в Крыму умер сепаратист Святослав Компаниец, который активно занимался пророссийской пропагандой еще задолго до захвата РФ украинского полуострова в 2014 году.

Как сообщалось ранее, в Киеве весной был убит сын одного из главарей группировки "ДНР" Александра Алипова Евгений.

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