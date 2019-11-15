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В школах "ДНР" вирішили вижити українську мову: що буде з дітьми

STYLERЖиття    15.11.2019 - 12:21
В школах "ДНР" вирішили вижити українську мову: що буде з дітьми
У "ДНР" у школах хочуть відмовитися від української мови (Колаж РБК-Україна)

У школах окупованого бойовиками Донбасу хочуть припинити вивчати українську мову

На окупованому Донбасі бойовики хочуть відмовитися від вивчення української мови в школі. Про це стало відомо з соціальних мереж терористів. Там сказано, що за указом Пушиліна, українська мова буде викладатися в навчальних закладах Донецької області тільки факультативно.

"В адміністрації йде опрацювання скасування обов'язкового навчання української мови. Після реалізації цього проекту (а це станеться вже найближчим часом) українська мова у школах "ДНР" буде викладатися факультативно. Тобто за бажанням", — написав на своїй сторінці в соцмережі ватажок окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько.

В школах &quot;ДНР&quot; вирішили вижити українську мову: що буде з дітьмиСкріншот

В цей час місцеві жителі в соцмережах відзначають, що вчителів, які викладають українську мову, практично не залишилося.

Втім, у Донецьку вважають, що все йшло до заборони української мови.

"У школах вже з 2015 року на вивчення української мови була виділена одна година на тиждень. На одному тижні діти вчать українську мову, а на наступному — цей час відводиться на українську літературу. Ви навіть по заголовкам у місцевих ЗМІ побачите, як цілеспрямовано виживали з наших шкіл українську мову", —повідомляють батьки учнів у ОРДО, пишуть "Факти".

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