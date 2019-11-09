Кем считают себя жители оккупированного Донбасса: неожиданные результаты опроса

Жители оккупированного Донбасса о гражданстве Украины и России (коллаж РБК-Украина)

Жители оккупированных территорий Донецкой области заявили о том, гражданами какой страны они себя считают

На территории оккупированного Донбасса был проведен социологический опрос, который показал, какое гражданство они хотели бы получить/сохранить. Часть жителей так называемой "ЛДНР" причисляет себя как непризнанной республике, часть к Украине, и часть к России. Об этом сообщает ZN.UA.

Гражданство. Стоит отметить, что среди опрошенных более 42% никогда не думали получить российское гражданство. 34,2 % людей признали, что хотят паспорт России, 14,8% думают о российском гражданстве, а 7,4% уже его получили. Около 57,8% опрошенных хотят сохранить украинский паспорт и считают себя гражданами Украины. Однако, около 34,8% уже имеют паспорта непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Около 6,8% считают себя гражданами России.

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Работа. 45% опрошенных - не работают в силу возраста и безработицы. 24% тех, кто занят в государственном секторе либо в частном бизнесе. 5% - нашли себя в общественной сфере.

Религия. По данным опроса, большинство жителей "ЛДНР" – христиане. В их числе 31% тех, кто не посещает никакой церкви, и 57% их земляков - венчаются и крестят своих детей в УПЦ Московского патриархата.

Язык. 90% респондентов говорят дома на русском языке. При этом больше половины из них - 55,4% - считают себя украинцами по национальности, и практически столько же - по гражданству.

Качество жизни. 63,6% сказали о проблемах на рынке труда. Также 24,3% указали на безработицу, а 39,3% сказали, что работу найти можно. Кроме того, 32,9% сумели сохранить старую должность, или найти новую работу. Есть и такие, 2,9%, кто уверен, что в ОРДЛО не хватает рабочих рук.

Финансовое положение. 3% респондентов (48 опрошенных человек) считают, что их финансовой положение успешное. Шесть из них подчеркнули, что могут позволить купить себе все. Остальные из этих 48 жителей Донбасса, уточнили, что если захочется приобрести квартиру или машину, то все-таки придется занимать или какие-то время копить деньги. Остальные 41,3% жителей считают себя бедными. Часть их них вынуждена экономить даже на питании (4,9%), другие 36,4% - могут позволить себе только еду. На одежду нужно откладывать или занимать. Такая же весомая часть людей - 43,6% - не могут просто так взять и купить мобильный телефон или пылесос. Но остальные 12%, случайно заглянув в магазин электроники, все-таки чувствуют себя комфортно. При этом большинство опрошенных хозяек и глав семей (57,3%) сообщили, что их материальное положение не изменилось. 28,4% заявили о том, что денег стало меньше. Вместе с тем, 14,2% жителей оккупированных территорий заявили о том, что стали жить лучше. Стабильный процент - 58,6% - убеждены, что в их финансовой истории ничего не изменится.

Рубли (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новости об Украине. Жители Донбасса (50,3%) узнали (интернет, соцсети, тв), что на территории Украины за последний год ситуация ухудшилась. Но 6,3% считают, что украинцы стали жить лучше. 1,4% респондентов отметили, что в Украине стабильная экономическая ситуация.

Автономия ДНР/ЛНР. Так, 9,9% респондентов, убеждены в том, что Украина все-таки может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив ДНР/ЛНР широкую автономию. Показательно также, что 10,9 % людей, проживающих на оккупированных территориях, устраивает сегодняшний баланс сил или создание независимого государства по типу Осетии или Абхазии. А по сути - замороженный конфликт. Ожидающие ухудшения ситуации связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно в каком статусе, все равно плохо - 26,8%. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределения или замораживания конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае такого развития событий. И только 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию. 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос об ухудшении или улучшении. Эти люди не знают и не понимают, кто их может защитить и с какой страной лучше объединятся.

Будущее. Жители оккупированных территорий также размышляют о будущем. 18,7% опрошенных настроены оптимистично. 34% уверены в улучшении своей экономической ситуации. Но 35,4% говорят об улучшениях в случае интеграции в РФ. И только 3,5% респондентов рассказали о возможном улучшении после возвращения в Украину.

Из 1 606 опрошенных людей в так называемых ДНР и ЛНР 53,5% - женщины, 46,5% - мужчины. Это жители Донецка, Макеевки, Иловайска, Енакиево, Луганска, Алчевска, Антрацита и Ровенек. А также еще 29 городов и городков оккупированного Донбасса. Среди них подавляющее количество тех, кто старше 25 лет. И совсем немного, 8,3%, тех кто еще не дорос до этого возраста. Почти половина тех, кто живет за линией разграничения и согласился заполнить анкеты, - люди со средним профессионально-техническим образованием - 45,2%, диплом об окончании вуза имеют 23,3%. Остальные либо не доучились в институтах, ПТУ или школах.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Были опрошены 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированным анкетам. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним, ранее мы писали, что треть украинцев на длительное время оказывались без работы.