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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Общество     15.11.2019 - 07:33
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 15 обстрелов

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 ноября, в результате обстрелов со стороны боевиков смертельные ранения получил один украинский военный. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, велись обстрелы из пушек БМП.

Два обстрела зафиксированы возле Каменки, два неподалеку Песков, по одному вблизи Новомихайловки, Широкиного, Гнутового, Красногоровки. Также обстрелы велись возле Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехового.

"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - подтвердили в ООС.

От начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции неподалеку Новолуганского. Потерь нет.

Напомним, в четверг, 14 ноября, на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только две с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

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