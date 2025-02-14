ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Позитив вперше відреагував на скандальне інтерв’ю Потапа росіянину Дудю

П'ятниця 14 лютого 2025 15:32
UA EN RU
Позитив вперше відреагував на скандальне інтерв’ю Потапа росіянину Дудю Позитив (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Позитив уперше висловився щодо скандального інтерв’ю, яке його колишній наставник і продюсер Потап дав російському журналісту Юрію Дудю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавця Наталії Тур.

Так, артист зізнався, що має змішані почуття після перегляду інтерв’ю репера Дудю.

"Все, що він каже там - всі можуть реагувати по-різному. Я по-своєму… Змішані відчуття. Все, що я можу сказати", - зазначив Позитив. Позитив вперше відреагував на скандальне інтерв’ю Потапа росіянину ДудюПозитив (фото: instagram.com/positiff)

Він також сказав, чи вплине, на його думку, хвиля критики на кар’єру Насті Каменських в Україні.

"Я думаю, що у кожного артиста є своя мета, своя мрія, до якої їм треба йти. І я знаю точно, що Настя, що Льоша - вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що вони роблять. Подивимося", - додав співак.

А ось заяву Потапа про те, що вони з колишнім солістом "Время и Стекло" досі підтримують дружні стосунки та навіть зустрічалися в Києві вже під час повномасштабної війни, Завгородній коментувати не став.

Нагадаємо, що розмова Олексія Потапенка з російським журналістом Юрієм Дудем, яка навела галасу у мережі, стала його першим великим інтерв’ю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відео, яке опубліковане на каналі Дудя, триває понад три години. Під час бесіди Потап говорив російською мовою.

У своєму інтерв’ю репер торкнувся тем життя за кордоном, благодійної діяльності, стану здоров’я, а також висловився щодо критики на свою адресу.

До слова, раніше Анатоліч спіймав на брехні Потапа.

Також ми писали, як відреагували зірки на "зашкварні" заяви співака-втікача.

Читайте РБК-Україна в Google News
Потап Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео