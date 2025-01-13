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На популярного українського співака напали у Києві: що відомо

Понеділок 13 січня 2025 12:25
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На популярного українського співака напали у Києві: що відомо Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Іванна Пашкевич

На відомого українського співака Антона Вельбоя, який виступає під псевдонімом Wellboy, скоїли напад. Артисту довелося звертатися до лікарів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Вельбой поділився серією фото в stories, на одному з яких помітно серйозні ушкодження на голові.

Через отримані травми співак був змушений звернутися до медиків.

За інформацією з мережі, інцидент стався вночі 13 січня. Згідно з довідкою з лікарні, яку опублікував Wellboy, він звернувся по допомогу близько 02:00. Медики діагностували забої м'яких тканин.

На популярного українського співака напали у Києві: що відомо

На популярного українського співака напали у Києві: що відомо

Wellboy побили (скріншот)

Артист поки не розкрив деталей нападу, проте повідомив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму.

"За дівчат потрібно боротися", - підписав один з кадрів співак.

На популярного українського співака напали у Києві: що відомо

Wellboy побили (скріншот)

Wellboy також поділився знімками, на яких зафіксований візит поліції після інциденту.

Знаменитість обіцяє поділитися детальнішою інформацією про події пізніше.

На популярного українського співака напали у Києві: що відомо

Wellboy побили (фото: instagram.com/a.wellboy)

До слова, раніше Терен чесно відповів, що між ним та Інною після публічного скандалу.

Також актриса з "Тіні забутих предків" оскандалилася через мову.

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