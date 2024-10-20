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Шкіряне пальто і тренч: який верхній одяг вибирають Огнєвіч, Мірошниченко та Саша Бо

Інна Мірошниченко та Саша Бо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени в гардеробі кожної модниці має бути декілька варіантів стильного верхнього одягу: шкіряна куртка, теплий піджак, довге пальто, тренч, стьобана куртка.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, чому віддають перевагу українські знаменитості, а також із чим вони поєднують верхній одяг.

Інна Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокат Інна Мірошниченко, обрала стильний лук зі світло-коричневим тренчем. Свій образ вона доповнила оливковою спідницею міді з еко-шкіри, чорним гольфом-водолазкою і ботильйонами.

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Анастасія Цимбалару

Популярна українська акторка стежить за модними трендами. Анастасія Цимбалару обрала для прохолодного осіннього дня шкіряні штани чорного відтінку, сірий светр та довге пальто у смужку. Свій лук вона доповнила зручними кросівками коричневого відтінку.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Злата Огнєвіч

Відома співачка приміряла на себе образ із трендовим шкіряним тренчем у стилістиці 90-х. Вона одягла класичні блакитні джинси, білий топ та довге чорне пальто. Свій образ вона доповнила ботильйонами з гострим носком та невеликою сумкою.

 

Саша Бо

Відома блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) слідує модним трендам. Так, у своєму Instagram дівчина часто демонструє стильні образи на щодень.

Цього разу для прогулянки в парку вона обрала трикотажні штани кльош, светр із високим горлом та шкіряне пальто у самому трендовому відтінку сезону - коричневому. Свій лук вона доповнила ботильйонами на стійкому підборі в тон до пальта.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Раніше ми розповіли про 5 модних образів на холодну погоду з ковбойськими чоботями та ботильйонами.

Також подивіться, яка модель жіночої куртки не виходить із моди.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Інни Мірошниченко, Злати Огнєвіч, Саші Бо, Анастасії Цимбалару.

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