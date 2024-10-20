Шкіряне пальто і тренч: який верхній одяг вибирають Огнєвіч, Мірошниченко та Саша Бо

Інна Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокат Інна Мірошниченко, обрала стильний лук зі світло-коричневим тренчем. Свій образ вона доповнила оливковою спідницею міді з еко-шкіри, чорним гольфом-водолазкою і ботильйонами.

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Анастасія Цимбалару

Популярна українська акторка стежить за модними трендами. Анастасія Цимбалару обрала для прохолодного осіннього дня шкіряні штани чорного відтінку, сірий светр та довге пальто у смужку. Свій лук вона доповнила зручними кросівками коричневого відтінку.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Злата Огнєвіч

Відома співачка приміряла на себе образ із трендовим шкіряним тренчем у стилістиці 90-х. Вона одягла класичні блакитні джинси, білий топ та довге чорне пальто. Свій образ вона доповнила ботильйонами з гострим носком та невеликою сумкою.

Саша Бо

Відома блогерка Саша Бо (справжнє ім'я - Олександра Тарнавська) слідує модним трендам. Так, у своєму Instagram дівчина часто демонструє стильні образи на щодень.

Цього разу для прогулянки в парку вона обрала трикотажні штани кльош, светр із високим горлом та шкіряне пальто у самому трендовому відтінку сезону - коричневому. Свій лук вона доповнила ботильйонами на стійкому підборі в тон до пальта.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)