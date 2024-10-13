З чим носити джинси: 5 модних образів на холодну погоду з ковбойськими чоботями та ботильйонами

У гардеробі кожної модниці можна знайти кілька пар джинсів. І якщо ви вже знаєте, як створити з ними класичні образи , зверніть увагу, з яким взуттям поєднувати штани з деніму цього сезону, щоб бути в тренді.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як цього сезону носити джинси з наймоднішим взуттям і верхнім одягом.

Тренч + блакитні джинси + коричневі ботильйони

Для повсякденного образу одягайте улюблені блакитні джинси прямого крою. Доповніть їх базовою футболкою або гольфом-водолазкою, коричневими ботильйонами на стійких підборах і невеликою сумкою під шкіру крокодила.

Образ із тренчем на осінь (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Стьобана куртка + білі джинси + черевики челсі

На піку популярності світлі відтінки джинсів: колір кокосового молока, екрю, вершкового масла. Восени їх можна поєднувати з контрастним верхом та взуттям. Наприклад, із чорною стьобаною курткою, яка зараз також у тренді.

Стильний монохромний лук (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джемпер + рвані джинси + ковбойські чоботи

Якщо ви вже приглянули на осінь ковбойські чоботи із замші, саме час стилізувати їх із рваними джинсами. Доповніть образ теплим светром та невеликою сумкою. Зверху можна накинути куртку в стилі кантрі.

Варіант образа з ковбойськими чоботями (фото: instagram.com/alicezielasko)

Жакет оверсайз + сині джинси + ботильйони з квадратним носком

Варіант образу в офіс: надягайте сорочку, трикотажну жилетку та масивний сірий піджак. Доповніть лук синіми джинсами з широкими штанинами та взуттям із квадратним носком.

Стильний образ на ділову зустріч (фото: instagram.com/amalie_gassmann)

Шкіряний тренч + мішкуваті джинси баггі + ботильйони на підборах

Такі джинси мають бути в гардеробі кожної модниці. Одягайте лонгслів, джинси баггі та тренч зі шкіри. Доповніть лук шкіряними ботильйонами та тренчем.

Лук на осінь (фото: instagram.com/aniyahmorinia)