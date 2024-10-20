Кожаное пальто и тренч: какую верхнюю одежду выбирают Огневич, Мирошниченко и Саша Бо

Осенью в гардеробе каждой модницы должно быть несколько вариантов стильной верхней одежды: кожаная куртка, теплый пиджак, длинное пальто, тренч, стеганая куртка.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что предпочитают носить украинские знаменитости, а также с чем они сочетают верхнюю одежду.
Супруга телеведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и адвокат Инна Мирошниченко, выбрала стильный лук с светло-коричневым тренчем. Свой образ она дополнила оливковой юбкой миди из эко-кожи, черным гольфом-водолазкой и ботильонами.
Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Популярная украинская актриса следит за модными трендами. Анастасия Цимбалару выбрала для прохладного осеннего дня кожаные штаны черного оттенка, серый свитер и длинное пальто в полоску. Свой лук она дополнила удобными кроссовками коричневого оттенка.
Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Известная певица примерила на себя образ с трендовым кожаным тренчем в стилистике 90-х. Она надела классические голубые джинсы, белый топ и длинное черное пальто. Свой образ она дополнила ботильонами с острым носком и небольшой сумкой.
Известная блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская) следует модным трендам. Так, в своем Instagram девушка часто демонстрирует стильные образы на каждый день.
В этот раз для прогулки в парке она выбрала трикотажные штаны клеш, свитер с высоким горлом и кожаное пальто в самом трендовом оттенке сезона - коричневом. Свой лук она дополнила ботильонами на устойчивом каблуке в тон к пальто.
Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы: Инны Мирошниченко, Златы Огневич, Саши Бо, Анастасии Цимбалару.