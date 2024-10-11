Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Восени в гардеробі кожної модниці має бути декілька варіантів верхнього одягу: стильний піджак для офісних буднів, шкіряна куртка для повсякденних луків, тепле пальто для перших холодів. Також варто звернути увагу на стьобану куртку, яка стане чудовим варіантом на кожен день.

Цей фасон куртки сподобався багатьом модницям ще в 2023 році і досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Простий лук на кожен день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такий верхній одяг шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні курток завжди простібаються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє та забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Доповнити куртку можна теплою шапкою (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такий верхній одяг може бути як коротким, так і подовженим, з капюшоном, поясом і накладними кишенями.

Варіант у бежевому відтінку (фото: instagram.com/kvittkova)

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками чи мюлі.



Ідеї для повсякденних образів (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Також стьобана куртка відмінно поєднується зі спідницями міді. Одягайте блузку або сорочку, зверху светр та улюблену спідницю. Доповнять лук куртка та грубі черевики на масивній підошві.

Образ зі спідницею (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильний образ можна створити з легінсами, довгим светром та стьобаною курткою вільного крою з накладними кишенями. Доповнять лук зручні уггі та капелюх.

Лук на кожен день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стьобану куртку цієї осені також можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, місткою сумкою із замші коричневого відтінку. Тому навіть звичайний лук із синіми джинсами та класичними лоферами буде виглядати стильно.

Модний образ (фото: instagram.com/monikh)