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Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

П'ятниця 11 жовтня 2024 07:15
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Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день Стьобана куртка - оптимальний варіант на осінь (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Восени в гардеробі кожної модниці має бути декілька варіантів верхнього одягу: стильний піджак для офісних буднів, шкіряна куртка для повсякденних луків, тепле пальто для перших холодів. Також варто звернути увагу на стьобану куртку, яка стане чудовим варіантом на кожен день.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, з чим носити трендову стьобану куртку цієї осені.

Цей фасон куртки сподобався багатьом модницям ще в 2023 році і досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Простий лук на кожен день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такий верхній одяг шиють із багаторазово прострочених натуральних чи синтетичних матеріалів. При виготовленні курток завжди простібаються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє та забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Доповнити куртку можна теплою шапкою (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такий верхній одяг може бути як коротким, так і подовженим, з капюшоном, поясом і накладними кишенями.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Варіант у бежевому відтінку (фото: instagram.com/kvittkova)

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками чи мюлі.
Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен деньЯка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Ідеї для повсякденних образів (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Також стьобана куртка відмінно поєднується зі спідницями міді. Одягайте блузку або сорочку, зверху светр та улюблену спідницю. Доповнять лук куртка та грубі черевики на масивній підошві.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен деньЯка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Образ зі спідницею (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильний образ можна створити з легінсами, довгим светром та стьобаною курткою вільного крою з накладними кишенями. Доповнять лук зручні уггі та капелюх.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Лук на кожен день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стьобану куртку цієї осені також можна поєднувати з іншими трендами, наприклад, місткою сумкою із замші коричневого відтінку. Тому навіть звичайний лук із синіми джинсами та класичними лоферами буде виглядати стильно.

Яка модель жіночої куртки не виходить із моди: фото стильних образів на кожен день

Модний образ (фото: instagram.com/monikh)

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Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: Jessica Skye, MARILYN, Monikh, Anna Borisovna, Damilola, Rachael, Francesca Saffari, Даші Квіткової, Аліни Френдій.

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