"Шкільна" міні-піца, але смачніша: рецепт перекусу з дитинства

Що потрібно для міні-піци

Для того, щоб приготувати палянички-піци, знадобляться такі продукти:

борошно - 500 г;

вода - 100 мл;

молоко - 150 мл;

яйця - 1 шт.;

ковбаса - 250 г;

печериці - 2-3 шт.;

сир - 250 г;

солоні огірки - 1-2 шт.;

кетчуп - 7-8 ст. л.;

майонез - 6-7 ст. л.;

олія або масло - 30 г;

сухі дріжджі - 7 г;

цукор - 1,5 ст. л.;

сіль - 1 ч. л.

Як готувати "шкільну" міні-піцу

Щоб зробити тісто для міні-піци, молоко та воду необхідно підігріти - вони мають бути ледь теплими. Крім суміші молока та води, можна використовувати лише молоко, або лише воду.

В підігріту рідину додайте дріжджі та цукор. Трохи перемішайте інгредієнти, додайте яйце та сіль. Після цього перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Просійте борошно - це можна робити в декілька етапів, постійно перемішуючи масу. Влийте олію або розтоплене масло і замісіть м'яке пухке тісто.

Накрийте миску рушником та поставте в тепле місце на 1-1,3 години, щоб тісто піднялось. Після цього його потрібно трохи перем'яти і, накривши рушником, переставити в тепле місце ще на годину.

Поки тісто підіймається, підготуйте начинку. Наріжте ковбасу та солоні огірки на кубики. Гриби потрібно промити та нарізати на скибочки. Присмажте їх на пательні до золотистої скоринки.

Сир для міні-піци потрібно натерти на великій терці. Також можна використати зелень, наприклад, петрушку або кріп.

Ще раз перемніть тісто та поділіть його приблизно на 10 частин. Залиште шматочки тіста для піци ще ненадовго під рушником.

Кожен шматочок тіста розкачайте на паляничку діаметром 13-15 см. Обережно перекладіть палянички на застелене пергаментом деко, накрийте рушником і залиште на 15 хвилин.

Після цього змастіть піцу кетчупом, викладіть смажені гриби, огірки та ковбасу. Присипте піцу сиром, додайте майонез та, за бажанням, зелень до смаку.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте міні-піци протягом 15-20 хвилин.