Яєчний рулет з курячим фаршем: рецепт нежирної страви для родини

Цей м'ясний рулет з курятини - чудова страва не лише для святкової вечері, а й на щодень. Крім того, що це альтернатива фрикаделькам та котлетам, рулет після запікання стає дуже смачним та соковитим.

Про те, як готувати м'ясний рулет з яйцем і сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для м'ясного рулету з сиром і яйцем

Для приготування рулету з курятини, знадобляться такі інгредієнти страви:

фарш з курятини - 500 г;

яйця - 5 шт.;

сир - 150 г;

сметана - 100 г;

цибуля - 1 шт.;

олія - 1-2 ст. л.;

манна крупа - 1 ст. л.;

спеції для салату - 1 ч. л.;

приправа для курятини - 1-2 ч. л.

сіль - 0,5 ч. л.

Як готувати м'ясний рулет з яйцем і сиром

Рулет складається з двох шарів - яєчно-сирного та м'ясного. Фарш можна придбати готовий, або ж приготувати самостійно - наприклад, з філе.

Для яєчної основи розбийте яйця в глибоку миску, додайте сметану, манну крупу та трохи спецій до салату. Перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Натріть сир на великій терці, а потім всипте його до яєць. Сир можна обирати будь-який, відповідно до свого смаку. Після цього ще раз перемішайте суміш.

Застеліть деко для випікання пергаментом, змастіть олією, а потім вилийте яєчну суміш. Рівномірно розподіліть масу по поверхні за допомогою силіконової лопатки.

Рівномірно розподіліть яєчну масу по поверхні деко (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте яєчний коржик протягом 10 хвилин. Поки він охолоджується, приготуйте фарш для м'ясного шару рулету.

Для цього потрібно почистити та подрібнити цибулю, або пропустити її через м'ясорубку. Після цього змішайте цибулю з фаршем, додайте сіль та приправи.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти та рівномірно викладіть фарш на яєчно- сирну основу та обережно скрутіть рулет.

Як зробити рулет з м'яса (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Випікайте рулет ще 40 хвилин за температури 180 градусів. Після цього зачекайте, доки він повністю охолоне, а потім наріжте на порційні шматочки.