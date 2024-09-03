Сінабони, які тануть у роті: простий рецепт ароматної осінньої випічки від Лілії Цвіт

Сінабони - американський різновид булочок з корицею, який швидко поширився світом. І не дивно - поєднання м'якого тіста та вершкового крему створюють ідеальну випічку для осіннього вечора.

Про те, як готувати ароматні сінабони з вершковим кремом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для сінабонів

Для того, щоб приготувати сінабони з корицею і кремом, потрібні такі продукти:

борошно - 500 г;

молоко - 1 стакан;

вершки - 100 мл

яйця - 2 шт.;

сир маскарпоне - 250 г;

масло - 100 г;

дріжджі пресовані - 10 г (або 3 г сухих);

кориця - 1 ч. л.;

цукор - 170 г;

цукрова пудра - 2 ст. л.;

сіль - 0,5 ч. л.

Як готувати сінабони

Тісто для сінабонів готується на опарі, завдяки чому булочки стають пухкими і повітряними. Щоб приготувати тісто, злегка підігрійте молоко. Налийте його в глибоку миску, всипте 70 г цукру і розкришіть дріжджі.

Ретельно перемішайте суміш і залиште її на 20 хвилин, щоб дріжджі почали бродити. Після цього всипте сіль; розтопіть 50 г масла та перелийте його в майбутнє тісто для сінабонів. Важливо, щоб масло було рідким, проте не гарячим.

Також розбийте в тісто яйця - а потім перемішайте все до однорідності. Просійте борошно та додайте його у 2-3 етапи в яєчну суміш, кожного разу ретельно перемішуючи тісто.

Вимішайте суміш. На цьому етапі тісто для сінабонів має бути еластичне, досить м'яке і дещо липке, його можна легко розтягнути.

Тісто для сінабонів має бути еластичне і м'яке (скриншот / Лілія Цвіт)

Вимішувати тісто рекомендують протягом приблизно 10 хвилин, щоб надати йому необхідну щільність та пружність. Також після вимішування тісто перестає липнути до рук.

Готове тісто для булочок з корицею (скриншот / Лілія Цвіт)

Після цього накрийте миску з тістом рушником і поставте в тепле місце на 1,5 години. В цей час приготуйте начинку. Для цього змішайте решту цукру з корицею, за бажанням додавши ванільний цукор.

Тісто, яке встигло піднятися, злегка перемніть і розпочинайте формування сінабонів. Присипте робочу поверхню невеликою кількістю борошна, тісто розкачайте на пласт завтовшки 1 см.

Підігрійте решту масла та змастіть ним тісто, після чого рівномірно присипте пласт цукром з корицею. Також, якщо ви не любите корицю, її можна замінити на какао. Потім згорніть тісто в щільний рулет.

Як зробити сінабони (скриншот / Лілія Цвіт)

Щоб виріб був однієї товщини, а шари краще скріпилися, злегка покачайте рулет. Потім наріжте його на шматочки шириною в 3 см. Підрівняйте майбутні сінабони і перекладіть їх в застелену пергаментом форму для випікання.

Випікати сінабони треба в застеленій пергаментом формі (скриншот / Лілія Цвіт)

Накрийте форму рушником і поставте форму в тепле місце на 30 хвилин. Після цього випікайте їх протягом 30 хвилин в розігрітій до 160 градусів духовці.

Для приготування вершкового крему для булочок маскарпоне (або будь-який інший крем-сир) збийте блендером з вершками та цукровою пудрою. Готову суміш викладіть на ще гарячі булочки, щоб крем розтопився.

Трохи зачекайте, щоб сінабони з корицею просочилися кремом - і можна пригощатися ароматними булочками.